بلدية الفجيرة: تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمواكبة النمو العمراني

ناقشت بلدية الفجيرة، خلال اجتماع تنسيقي موسّع عقدته مع ممثلي مبادرات رئيس الدولة، و«الاتحاد للماء والكهرباء»، ودائرة الأشغال والزراعة، حزمة من المحاور المرتبطة بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحيوية، بما يواكب وتيرة النمو العمراني والتوسع السكاني الذي تشهده الإمارة.

وأكدت الجهات المشاركة أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية، بما يعزز جاهزية الإمارة لمواكبة خطط التنمية المستقبلية، ويرسخ استدامة الخدمات الأساسية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وتفصيلاً، استعرضت الجهات المشاركة سير العمل في المشاريع القائمة، إلى جانب الخطط المستقبلية، مع التركيز على نسب الإنجاز الفعلية، والتحديات الميدانية التي قد تؤثر في جداول التنفيذ، وسبل معالجتها عبر التنسيق المباشر بين الجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإنجاز دون الإخلال بجودة التنفيذ أو المعايير الفنية المعتمدة. وتناول الاجتماع آليات تطوير البنية التحتية في القطاعات الحيوية، خصوصاً الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمرافق العامة، حيث جرى بحث فرص رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جاهزية الشبكات لاستيعاب التوسع العمراني، إلى جانب تعزيز مرونة البنية التحتية في مواجهة المتغيرات المناخية والطلب المتزايد على الخدمات.

وأكدت الجهات المشاركة أهمية الانتقال من العمل المنفصل إلى التكامل المؤسسي، عبر توحيد الجهود وتبادل البيانات، وتنسيق الجداول الزمنية للمشاريع، بما يسهم في تقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للسكان.

كما ناقش الاجتماع دعم المبادرات البيئية والزراعية، من خلال تطوير مشاريع تعزز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم المساحات الخضراء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة.

وفي السياق ذاته تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل الميداني المشترك، وتكثيف الزيارات التنسيقية للمشاريع.