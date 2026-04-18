كيف نعلّم أبناءنا مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات بذكاء؟

في عالم تتسارع فيه الأحداث وتزداد التحديات، لم يعد من الكافي أن نحمي أبناءنا من الصعوبات، بل أصبح الأهم أن نُعلّمهم كيف يواجهونها بثبات ووعي، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة، والأزمات جزء لا يتجزأ من مسيرتها، لكن الفارق الحقيقي يكمن في طريقة التعامل معها.

تعليم الأبناء مواجهة التحديات لا يبدأ في لحظات الأزمات، بل يتشكل منذ الصغر، حين نمنحهم فرصة التجربة، ونسمح لهم بالتعثر دون خوف، ونُشعرهم بأن الخطأ ليس نهاية بل خطوة في طريق التعلم، فالطفل الذي يُسمح له بالمحاولة، ويتعلم كيف ينهض بعد السقوط، ينمو وهو يدرك أن لديه القدرة على التكيف والتجاوز.

كما أن الحوار الصادق مع الأبناء حول ما يحدث من حولهم، وتفسير التحديات بطريقة متوازنة، يساعدهم على فهم الواقع دون أن يغرقوا في الخوف، وعندما يرى الأبناء والديهم يتعاملون مع الضغوط بهدوء واتزان يتعلمون أن القوة لا تعني غياب القلق، بل القدرة على إدارته. إن الأبناء لا يحتاجون إلى حياة خالية من التحديات، بل إلى قلوب قوية وعقول واعية تعرف كيف تواجهها، والأسرة الواعية هي التي تُعدّ أبناءها للحياة، لا أن تُبعدهم عن العواصف، بل تُعلّمهم كيف يقفون بثبات حين تهب.

رسالتي لكل أسرة إماراتية: ازرعوا في أبنائكم قوة المواجهة وحسن التدبير، ليكبروا وهم قادرون على تجاوز الأزمات بثقة وثبات، فالأبناء الذين يتعلمون الصمود اليوم يصبحون غداً عماد وطنٍ قوي لا تهزّه التحديات.

خبيرة التربية الابتكارية وأساليب التعلم المجتمعي.