شرطة دبي تحجز مركبات بسبب استعراضات خطرة خلال هطول الأمطار

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط عدد من المركبات، قام سائقوها بأعمال استعراض خطرة وفوضى أثناء هطول الأمطار في مناطق عدة من الإمارة، في سلوكيات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطريق، وتعرّض حياتهم للخطر.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن بعض السائقين استغلوا أوقات الأجواء الماطرة لممارسة القيادة الاستعراضية والانحراف المفاجئ بالمركبات، وإحداث الفوضى على الطرق، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.

وأشار إلى أن هذه السلوكيات تعد من أخطر الممارسات المرورية، خصوصاً في ظل انزلاق الطرق وانخفاض مستوى التماسك بين الإطارات وسطح الطريق أثناء الأمطار، ما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة، ووقوع حوادث مرورية جسيمة قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.

وأضاف أن الدوريات المرورية رصدت هذه المخالفات في عدد من المناطق، من بينها منطقتا الروية واللسيلي، حيث تم ضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها، والتي شملت مخالفات القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور، وإحداث ضجيج بالمركبات، وهي مخالفات تستوجب حجز المركبة وفق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، وتصل قيمة فك الحجز إلى 50 ألف درهم.

وأكد العميد جمعة بن سويدان أن القيادة العامة لشرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات الخطرة التي تعرّض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستواصل تكثيف رقابتها في مختلف مناطق الإمارة لضبط السلوكيات المرورية السلبية، وتعزيز السلامة على الطرق.

ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، وتجنب القيادة المتهورة أو الاستعراضية، خصوصاً أثناء سقوط الأمطار، مؤكداً ضرورة تخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحية الإطارات، وعدم الانجرار وراء السلوكيات الخطرة التي قد تنتهي بعواقب مأساوية.

كما دعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطرة عبر تطبيق «عين الشرطة»، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، مؤكداً أن تعزيز السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

العميد جمعة بن سويدان:

• لا تهاون مع التصرفات الخطرة، وسنواصل تكثيف الرقابة على مختلف مناطق الإمارة لضبط السلوكيات المرورية السلبية.