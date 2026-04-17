"الوطني للأرصاد": تقلبات في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار الثلاثاء والأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت وحتى الأربعاء المقبل، تقلبات في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن طقس السبت سيكون صحواً إلى غائمٍ جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتستمر هذه الأجواء يومي الأحد والاثنين.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيكون غائماً ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، خاصة جهة الغرب.

وتستمر فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء على بعض المناطق، لا سيما الغربية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتكون الرياح معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بينما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.