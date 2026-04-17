دبي سفاري بارك تنضم إلى الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية

أعلنت "دبي سفاري بارك" انضمامها رسمياً كعضو مؤسسي في الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية (WAZA)، المؤسسة العالمية الأبرز التي تضم وجهات ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير في رعاية الحيوان، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز البحث العلمي، في إنجاز نوعي يعكس مسيرتها المتواصلة نحو تحقيق التميز العالمي في مجالات الحفاظ على الحياة البرية ورعاية الحيوان والتعليم البيئي.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي سفاري بارك كوجهة موثوقة ومسؤولة للحياة البرية، متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية، ويعكس مسيرتها المتواصلة نحو تحقيق التميز العالمي في مجالات الحفاظ على الحياة البرية ورعاية الحيوان والتعليم البيئي.

ومن خلال هذه العضوية، تعزز دبي سفاري بارك إسهامها في الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والبحوث العلمية والبرامج التعاونية. تتيح العضوية المشاركة في المبادرات العالمية، بما في ذلك فرص تمويل برامج الحفاظ على الأنواع ومنصات تبادل المعرفة، دعماً لأهداف الاستدامة طويلة الأمد. كما تُمثل استكمالاً لما حققته دبي سفاري بارك سابقًا بانضمامها إلى عضوية الرابطة الأوروبية لحدائق الحيوان والأحواض المائية (EAZA)، والتي عززت حضورها الدولي وأبرزت التزامها بنهج التطوير المستمر والارتقاء بكافة جوانب التشغيل.

وتضم دبي سفاري بارك أكثر من 3,000 حيوان تمثل ما يزيد على 300 نوع، ما يجعلها واحدة من أكبر وجهات الحياة البرية في المنطقة. ويعكس تطويرها المستمر رؤية شاملة ترتكز على دمج الحفاظ على البيئة مع التعليم، بما يثري تجربة الزوار ضمن بيئة مستدامة ومواكبة للمستقبل.

وقالت منى الهاجري، مديرة دبي سفاري بارك: "يُعد انضمام دبي سفاري بارك إلى الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية محطة محورية في مسيرتنا، تجسّد التزامنا الراسّخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية في رعاية الحيوان والحفاظ على التنوع البيولوجي والتعليم. كما يعزز هذا الإنجاز دورنا ضمن المجتمع العالمي للحفاظ على الحياة البرية، ويدعم جهودنا في تقديم تجارب تعليمية نوعية تسهم في رفع الوعي البيئي، إلى جانب تعزيز مكانة دبي سفاري بارك كوجهة عالمية مسؤولة ومتميزة للحياة البرية لسكان دبي وزوارها".

وقال ديفيد فيلد، رئيس الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية (WAZA): "يسرّ الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية أن ترحّب بدبي سفاري بارك ضمن هذه المنظومة من حدائق الحيوان التقدمية المعنية بالحفاظ على الحياة البرية. إن إنجازاتهم حتى اليوم، إلى جانب تطلعاتهم وطموحاتهم في مجال الحفاظ على البيئة، هي موضع تقدير كبير".

ويعكس هذا الإنجاز توافق دبي سفاري بارك مع الأولويات العالمية في مجالي الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة المستدامة والريادة البيئية. ويسهم كذلك في تعزيز ثقة الزوار والعائلات والمؤسسات التعليمية من خلال التأكيد على التزام دبي سفاري بارك بالمعايير الدولية المعتمدة.

ومن خلال عضويتها في الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية؛ تواصل دبي سفاري بارك الاستثمار في تطوير ممارسات رعاية الحيوان، وتوسيع برامج الحفاظ على الأنواع، وتعزيز الوعي المجتمعي عبر مبادرات تعليمية وتفاعلية. كما تلتزم بتقديم تجارب نوعية للزوار، بالتوازي مع دعم الجهود العالمية لحماية الحياة الفطرية والنظم البيئية الطبيعية، فضلاً عن تكريس دورها المحوري في تعزيز جودة الحياة والاستدامة عبر تجارب بيئية شاملة ومسؤولة تربط المجتمع بالطبيعة، وتسهم في تعزيز مستويات الرفاهية وجودة الحياة.