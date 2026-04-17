المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من غزة

استقبل المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش في مصر سبع حالات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وبوصول الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 73 مريضاً، إضافة إلى مرافقيهم، منذ إعادة افتتاح معبر رفح، مطلع فبراير الماضي، حيث باشرت الفِرَق الطبية والتمريضية فور وصولهم إجراء الفحوص اللازمة والتقييمات الدقيقة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته العلاجية والصحية المتكاملة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر منظومة طبية متخصصة تشمل الفحوص والتشخيص والعلاج، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى والمصابين، ويُسهم في تحسين أوضاعهم الصحية ومتابعة حالتهم بشكل مستمر.