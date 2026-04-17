أحمد بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي

التقى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة «جالاكسي إم إي» والشريك المؤسس لشركة «جالاكسي كوربوريشن»، تشو سونغ هاي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وصناعة المحتوى التفاعلي، إلى جانب بحث فرص تطوير شراكات نوعية تدعم توجهات دبي في بناء اقتصاد إبداعي قائم على الابتكار والمعرفة.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دبي على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والإعلام، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموّه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير نماذج إعلامية مبتكرة تعكس تطلعات المستقبل».

وأضاف سموّه: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويسهم في تطوير صناعة الإعلام والترفيه، وتعزيز حضور دبي كمحور رئيس لصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم».

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال لقاء مع تشو سونغ هاي، الرئيس التنفيذي لشركة (جالاكسي إم إي) والشريك المؤسس لشركة (جالاكسي كوربوريشن)، بحثنا فرص التعاون في مجالات الإعلام والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهودنا لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي.. نواصل في مجلس دبي للإعلام تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الجهات والشركاء إقليمياً ودولياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويسهم في دفع مسيرة تطوير قطاع الإعلام على مستوى المنطقة والعالم».

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نموذج عمل شركة «جالاكسي كوربوريشن»، التي تُعد من أسرع شركات الترفيه والتكنولوجيا نمواً في كوريا الجنوبية، حيث تجمع بين الترفيه والتقنيات المتقدمة ضمن نموذج «تك-إنتر»، مع تركيزها على تطوير محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والفرق الافتراضية، والروبوتات التفاعلية، والاستوديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تم بحث فرص التعاون في مجالات تطوير المحتوى الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم بيئة الابتكار في دبي، وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.