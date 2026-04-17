رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وتسلّم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله، بقصر الوطن في أبوظبي، المبعوث الخاص ومستشار رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون الدولية، يرنار لازار.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «رسالة خطية من فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة».

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد ويرنار لازار أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين.