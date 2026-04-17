«جالاكسي كوربوريشن» تفتتح مقرها الإقليمي في دبي لتعزيز صناعة الإعلام والترفيه

أعلنت شركة «جالاكسي كوربوريشن» «Galaxy Corporation» الكورية، المتخصصة في الإعلام والتكنولوجيا المتقدمة والترفيه، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر الهيئة الوطنية للإعلام، عن افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، وذلك في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا.

وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، أن اختيار شركة Galaxy Corporation لدولة الإمارات مقراً إقليمياً لها، يجسّد ثقة المؤسسات العالمية بريادة منظومتنا الإعلامية والتكنولوجية، ويؤكد أننا نجحنا في بناء بيئة حاضنة للابتكار لا تكتفي باستقطاب الاستثمارات، بل تصنع معها مستقبلاً جديداً للصناعات الإبداعية، منوهاً بأن هذا الوجود يعد إضافة نوعية ترسخ من مكانة الإمارات عاصمةً عالميةً للمحتوى الرقمي، ومنصةً تنطلق منها أحدث التقنيات لترسم ملامح إعلام المستقبل.