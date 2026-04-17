شرطان لاستحقاق المواطنة العاملة دعم علاوة الأبناء من «نافس»

حدد برنامج رفع تنافسية الكوادر المواطنة «نافس»، شرطين لاستفادة المواطنة العاملة في القطاع الخاص، والمتزوجة من مواطن، من برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، فيما لا يحق للمواطنة العاملة في القطاع الخاص والمتزوجة من غير مواطن الاستفادة من البرنامج، مشدداً على أن تعديل علاوة الأبناء لتكون غير محدودة السقف، يهدف إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة، وذلك بالتزامن مع «عام الأسرة 2026» وانسجاماً مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

وتفصيلاً، أصبحت علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون حد أعلى لعدد الأبناء، بعد أن كانت بحد أقصى أربعة أبناء، وبقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص مبلغ 50 ألف درهم شهرياً، فيما بلغ إجمالي عدد الأبناء المشمولين بدعم علاوة الأبناء في نافس 38 ألف فرد.

وأوضح «نافس»، على منصته الإلكترونية الرسمية، أن علاوة الأبناء تمنح للمواطنة العاملة في القطاع الخاص في حال كان الزوج متوفى، أو في حال إعالتها لأبنائها، وتثبت الإعالة بقرار من المحكمة، مع إرفاق ما يُثبت أن الزوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل.

وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار من جهة طبية رسمية، بينما تثبت حالة عدم عمل الزوج في القطاع العام أو الخاص بإقرار من الزوجة تحت طائلة المسؤولية.

وأشار إلى أن مرور برنامج علاوة الأبناء بتغييرات متعددة منذ إطلاقه يُجسّد تطور وحيوية البرنامج وقدرته المستمرة على التكيّف مع الواقع وتوسيع أثره، حيث مرّت علاوة الأبناء بثلاث مراحل مدروسة تعكس نضج البرنامج واتساع نطاقه، بدأت بوضع الأساس التنظيمي للبرنامج، ثم الانتقال إلى دعم شهري بقيمة 600 درهم وبحد أقصى أربعة أبناء، وصولاً إلى التوسّع في الاستفادة ليشمل جميع الأبناء المستحقين.

وحول مدى استحقاق المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن يعملون لحسابهم الخاص أو في الأعمال الحرة برنامج علاوة الأبناء، بين «نافس»، أن البرنامج يشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن لديهم تصريح عمل، ويتقاضون رواتبهم من خلال نظام حماية الأجور، على ألا يقل راتبهم عن 6000 درهم ولا يتجاوز 50 ألف درهم، فيما لا يحق للمواطنة العاملة في القطاع الخاص والمتزوجة من غير مواطن الاستفادة من البرنامج، حيث لا يوجد ضمن «نافس»، برنامج لدعم علاوة الأبناء للمواطنات العاملات في القطاع الخاص المتزوجات من غير مواطن.

وذكر «نافس» أن معايير الأهلية للحصول على علاوة الأبناء تشمل: أن يكون عاملاً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني، وتصرف العلاوة عن الأبناء (الذكور) حتى بلوغ سن الرشد أو التحاقهم بالعمل، وتصرف العلاوة عن الأبناء (الإناث) حتى تاريخ زواجهن أو التحاقهن بالعمل، وأن يكون الراتب أقل من 50 ألف درهم شهرياً، وألّا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفَّى، وسداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أو أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبو ظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات، وقد تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين، وعدم امتلاكه حصص في المنشأة التي يعمل بها، إضافة إلى عدم ازدواجية صرف العلاوة عن الأبناء، وأن يكون غير منتفع من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي من خلال «نافس».

