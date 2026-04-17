«الموارد البشرية والتوطين»: سوق العمل بالدولة مستقرة.. وأجور العاملين في مواعيدها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة استقرار سوق العمل في الدولة، وديمومة الأعمال، في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة، بما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق التوازن والاستدامة في كل الظروف، وفاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن استمرارية الأعمال في سوق العمل انعكست في بيانات نظام حماية الأجور التي تشير إلى انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، ما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية والثقة باستدامة النمو الاقتصادي وبالسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لاستمرارية الأعمال بمختلف الظروف، وذلك في ضوء بيئة تشريعية متطورة وبنية رقمية تتيح مرونة تأدية المهام الوظيفية للعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة صرف الأجور بشكل دوري لضمان التزام المنشآت، وذلك من خلال نظام حماية الأجور، بالتعاون مع المصرف المركزي، الذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص، كما لم تسجل معدلات امتثال المنشآت للنظام أي تغير يُذكر في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي أظهرت بيانات الوزارة استمرار وتيرة العمل بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم تقديمها من المتعاملين، خلال شهر مارس، نحو 2.3 مليون معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول من العام الجاري حوالي سبعة ملايين معاملة، ما يعكس استمرارية العمليات من دون تأثر.

كما سجلت مراكز التواصل التابعة للوزارة مستويات تفاعل مرتفعة، حيث تم التعامل مع أكثر من أربعة ملايين عملية تواصل عبر مركز الاتصال، إلى جانب تقديم 1.5 مليون استشارة عبر مراكز الاستشارات القانونية بـ22 لغة بما يعكس جاهزية القنوات الداعمة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، من دون أي تأثير يُذكر في وتيرة الأداء، كما تواصل الوزارة متابعة مؤشرات سوق العمل بشكل استباقي، بالتنسيق مع شركائها، لضمان استدامة الأداء وتعزيز جاهزية السوق.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر في استقرار الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.

وأظهرت المؤشرات استمرار أغلب منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة، في حين قامت بعض المنشآت بتفعيل خيارات العمل المرن أو العمل عن بُعد أو من خارج الدولة وفقاً لطبيعة أعمالها، بما يضمن استمرارية الأداء دون تأثير على الإنتاجية.

وأشادت الوزارة بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل مستقرة وآمنة، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم خلق فرص عمل نوعية بما يواكب رؤية الدولة المستقبلية.

وفي السياق ذاته أكد عدد من الشركات الإماراتية التزامها بعدم المساس بالوظائف أو تخفيض الرواتب، مشددة على أن استقرار الموظفين يمثل أولوية أساسية مهما كانت التحديات.

ويواصل القطاع الخاص أداءه بكفاءة وانتظام، مستنداً إلى منظومة عمل مرنة وبنية رقمية متطورة تضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، وتعزز سرعة الاستجابة ودقة العمليات، في ظل بيئة قائمة على الشفافية والإفصاح، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني.

