حمدان بن محمد: "في دبي نحول الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس… فدبي تجيد التحليق".

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، على سير العمل في أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اطّلعت اليوم على سير العمل في أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في دبي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تم تنفيذها بالقرب من مطار دبي الدولي… المحطة جاهزة، وهي ضمن شبكة تشمل محطات في داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري".

وتابع سموه: "ستخدم المحطة الأولى نحو 170 ألف راكب سنوياً، ووجهنا بتشغيل الخدمة وإطلاقها للجمهور خلال العام الجاري وفقاً لأرقى المعايير الدولية".

وأضاف سموه قائلاً: "هذا المشروع خطوة مفصلية في مسيرة دبي نحو ريادة مستقبل التنقل الحضري عالمياً، واختصار الزمن وتقريب المسافات، ونشكر فريق هيئة الطرق والمواصلات والشركاء المحليين والعالميين على جهودهم في إنجاز هذا المشروع النوعي الذي يأتي تزامناً مع النسخة الأولى من اليوم العالمي للمواصلات العامة في 17 أبريل سنوياً".

وختم سموه: "في دبي نحول الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس… فدبي تجيد التحليق".