طقس الجمعة صحو إلى غائم جزئياً

​توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 01:15، والجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:37. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة العظمى | الرطوبة الصغرى

أبوظبي | 29 | 21 | 75 | 35

دبي | 27 | 20 | 80 | 45

الشارقة | 29 | 20 | 80 | 40

عجمان | 26 | 20 | 80 | 45

أم القيوين | 28 | 20 | 80 | 45

رأس الخيمة | 30 | 20 | 80 | 40

الفجيرة | 34 | 24 | 55 | 20

العين | 31 | 19 | 70 | 20

ليوا | 34 | 24 | 50 | 15

الرويس | 28 | 19 | 85 | 25

السلع | 29 | 21 | 80 | 15

دلمـا | 29 | 22 | 75 | 20

طنب الكبرى / الصغرى | 28 | 23 | 80 | 40

أبو موسى | 28 | 23 | 80 | 40