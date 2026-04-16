رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله، في قصر الوطن بأبوظبي، يرنا لازار المبعوث الخاص ومستشار رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون الدولية.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد ومعالي يرنا لازار، أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.