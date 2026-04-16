رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله المندوس «درجة وزير»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بمنح الدكتور عبدالله أحمد المندوس «درجة وزير»، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويُعدّ الدكتور عبدالله أحمد المندوس من أبرز القيادات الإماراتية في قطاع الأرصاد الجوية على المستويين الإقليمي والدولي، ويشغل منصب رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب منصبه مديراً للمركز الوطني للأرصاد.

وأسهم في تطوير منظومة العمل بقطاع الأرصاد في الدولة، وتعزيز بنيته التحتية التقنية، بما يدعم دقة التنبؤات الجوية، ويُعزّز جاهزية الدولة للتعامل مع التغيرات المناخية، إلى جانب الإشراف على برامج وطنية متقدمة في مجالات علوم الاستمطار وتعديل الطقس، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الأرصاد الجوية من جامعة بلغراد في صربيا، ودرجة الماجستير في الأرصاد الجوية من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا، ودرجة البكالوريوس في الأرصاد الجوية من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأميركية.