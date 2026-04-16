الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة العراق

استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الإمارات، عمر عبدالمجيد حميد العبيدي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة واستنكار الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، ورفضها المطلق لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تنفّذها فصائل وميليشيات وجماعات مسلحة إرهابية موالية لجمهورية إيران الإسلامية، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث استهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة عدداً من المنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت مذكرة الاحتجاج، التي قام بتسليمها مدير إدارة الشؤون العربية، أحمد جمعة المراشدة، على أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية، والاعتداءات الإرهابية من وكلائها على الدول الخليجية ودول المنطقة، تُهدّد استقرار المنطقة، وتقوّض المساعي الدولية في هذا الصدد، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن هذه الاعتداءات تضع العلاقات القائمة مع جمهورية العراق أمام تحديات بالغة الحساسية، بما ينعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات الأخوية بين العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما شددت على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بوقف ومنع كل الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها، والموجهة نحو دول الخليج ودول المنطقة، بشكل عاجل ودون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات والاعتداءات ومنعها بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وبالتحديد مطالبته بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت في هذا السياق، أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويُعزّز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.