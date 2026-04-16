منصور بن زايد يحضر أفراح الفهيم والخاطر

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عبدالجليل الفهيم بمناسبة زفاف نجله عبدالجليل إلى كريمة عبدالله أحمد يوسف الخاطر، وذلك في فندق «إرث» أبوظبي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريس وذويه متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية.