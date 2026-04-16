14 إجراءً وقائياً للحد من انتشار البعوض نتيجة تجمعات مياه الأمطار

حددت بلدية دبي 14 إجراءً وقائياً للحد من تكاثر وانتشار البعوض نتيجة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار، مؤكدة أن الوقاية من البعوض مسؤولية الجميع، وتبدأ من محيط المنازل، خصوصاً مع تشكل تجمعات مائية تُعد بيئة مثالية لتكاثر هذه الآفة.

وأوضحت البلدية، خلال محاضرة توعوية نظمتها بعنوان «الأجواء الماطرة والوقاية من البعوض»، أن الأجواء الماطرة التي شهدتها الإمارة أخيراً أسهمت في تشكل تجمعات مائية في المنازل والأحياء السكنية، والتي بدورها كانت بيئة مثالية لانتشار وتكاثر آفة البعوض، ما يستدعي اتخاذ تدابير وإجراءات فورية واتباع سلوك وقائي مستدام للحد من المخاطر الصحية.

وأكدت أن تكاثر البعوض يعتمد بشكل أساسي على وجود المياه الراكدة، حتى وإن كانت بكميات قليلة جداً، ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، حتى غطاء زجاجة مملوء بالماء قد يكون كافياً لبدء التكاثر، مشددة على أن التخلص من تجمعات المياه الراكدة أبسط وأهم خطوة للحد من تكاثر البعوض، وهو دور سهل يمكن لكل فرد القيام به لحماية نفسه وحماية أسرته من تكاثر البعوض، والالتزام بذلك يقلل بشكل كبير من فرص تكاثر البعوض ومن أهم آفات الصحة العامة الضارة والناقلة للأمراض.

وحذرت من المخاطر الصحية للبعوض، حيث يُعد من الحشرات الناقلة للأمراض، إذ يمكن أن ينقل عبر لدغاته أمراضاً عدة، من أبرزها «الملاريا وحمى الضنك وفيروس زيكا والحمى الصفراء وفيروس غرب النيل وداء الفيلاريات»، لافتة إلى أن أنثى البعوض تعتمد على دم الإنسان كمصدر غني بالبروتين يساعدها على وضع البيض.

الاحتياطات الوقائية

ودعت بلدية دبي الجمهور لاتباع ثمانية احتياطات وقائية للتخلص من تجمعات المياه في موسم الأمطار، تشمل «التخلص الفوري من المياه الراكدة في الأفنية والحدائق وحول الأشجار في المنزل، وتجفيف الأرضيات مباشرة بعد توقف الأمطار، والتخلص من تجمعات المياه على الأسطح والشرفات وحول المنزل، والإبلاغ عن تجمعات المياه خارج المنزل عبر مركز الاتصال (800900)، إضافة إلى التخلص من المياه الراكدة في النوافير وأحواض السباحة أو تجديدها باستمرار».

وتضمنت الاحتياطات الوقائية أيضاً «التخلص من أي مياه راكدة في الأواني أو الحاويات وتفريغها تماماً بعد هطول الأمطار من خلال تفريغ وتنظيف وقلب وتغطية أو التخلص من أي أغراض تحتوي على الماء مثل الإطارات والدلاء وأحواض الزرع، والألعاب وأحواض السباحة وأحواض الطيور، وأطباق أصص الزهور أو حاويات القمامة، والتخلص من المياه الراكدة في أواني ونباتات الزينة داخل المنازل وعلى الشرفات، إلى جانب تجديد مياه شرب الحيوانات لمنع تحولها إلى بيئة مناسبة لتكاثر البعوض».

الوقاية الاستباقية

ودعت البلدية الجمهور لاتخاذ ستة إجراءات استباقية للحد من انتشار البعوض، شملت «مراقبة تسرب المياه من الصنابير، والاعتدال في ري حديقة المنزل والتخلص من الماء المتسرب من ري نباتات الزينة، والتأكد من تغطية آبار المياه وإحكام إغلاق خزانات المياه، والتأكد من فاعلية نظام الصرف الصحي وكفاءة عمل المصارف من خلال الصيانة الدورية، ومراقبة تسرب وانسكاب المياه من الصنابير والمكيفات وثلاجات توزيع المياه، واستخدام شبك النوافذ المناسب والتأكد من سلامته لمنع دخول البعوض للمنزل».

المكافحة الكيميائية

وأكدت البلدية أن الالتزام بهذه الإجراءات والاحتياطات يسهم بشكل كبير في تقليل تكاثر البعوض، والحد من الآفات الضارة بالصحة العامة، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية بالمبيدات وأثرها السلبي على الصحة والبيئة. وشددت البلدية على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي في مكافحة البعوض، داعية الجمهور إلى عدم التردد في التواصل مع مركز الاتصال (800900) لمكافحة انتشار البعوض، مؤكدة استمرار جهودها للحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال العمل المتكامل بين مختلف إداراتها خلال موسم الأمطار، لتنفيذ إجراءات وقائية استباقية للحد من الآفات الضارة بالصحة العامة، وفي مقدمتها البعوض، مشيرة إلى أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم يشكلان ركيزة أساسية في نجاح منظومة المكافحة المتكاملة.