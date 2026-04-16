حملة ميدانية لتوعية سائقي صهاريج الوقود في الظفرة

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في شرطة أبوظبي، توعية ميدانية استهدفت سائقي الشاحنات الثقيلة وصهاريج نقل الديزل، ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي» للحد من المخاطر المرتبطة بنقل المواد البترولية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، العقيد سيف محمد العامري، حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي صهاريج الوقود، وتعزيز التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة أثناء نقل المواد الخطرة، مشدداً على أهمية إجراء الفحوص الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الحمولة وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح أن نقل المواد البترولية يتطلب مستوى عالياً من المسؤولية والانتباه، نظراً لما قد تسببه الحوادث من آثار جسيمة، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وأشار إلى أن التوعية تضمنت تقديم إرشادات متخصصة حول أفضل الممارسات أثناء نقل المواد الخطرة، إلى جانب توزيع بروشورات توعوية بلغات عدة، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الجنسيات، وتعزيز فهمهم للإجراءات الوقائية والتعليمات اللازمة للنقل الآمن.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرارها في تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية، بما يعزز أمن الطرق ويرسخ مفاهيم القيادة الآمنة لدى جميع مستخدمي الطريق.