80 سائق تاكسي يشاركون في محاضرة مرورية توعوية لشرطة دبي

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات السائقين، لاسيما سائقي مركبات الأجرة الذين يقضون ساعات طويلة على الطرق، ويشكلون جزءاً مهماً من منظومة النقل في الإمارة، مشيراً إلى أن الالتزام بقواعد السير والمرور يُسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن إدارة التثقيف المروري نظّمت محاضرة توعوية في مقر تاكسي دبي، ضمن حملة «عام بلا حوادث»، استفاد منها أكثر من 80 سائقاً من سائقي مركبات الأجرة، وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور المرتبطة بالسلامة المرورية، وأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية أثناء القيادة.

وأوضح أن المحاضرة ركّزت على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات أثناء القيادة، وتجنب الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتباه للمشاة في مناطق العبور، والالتزام بالمسارات، والتعامل الآمن مع التقاطعات والإشارات الضوئية، إضافة إلى أهمية الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح، لما لذلك من دور كبير في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

كما تناولت المحاضرة مخاطر القيادة المتهورة، والتوقف المفاجئ، والانحراف غير الآمن بين المسارات، والتأكيد على ضرورة التحلي بالقيادة الآمنة والمسؤولة، خصوصاً في أوقات الذروة والمناطق التي تشهد كثافة مرورية.

وأشار بن سويدان إلى استعراض منصة السلامة المرورية التابعة لشرطة دبي، وعرض رمز الاستجابة السريعة «QR Code» الخاص بالمنصة، وتشجيع الحضور على الدخول إليها والاستفادة من محتواها التوعوي الذي يهدف إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين.

وأكد أن شرطة دبي مستمرة في تنظيم البرامج التوعوية والمحاضرات المرورية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق طرق أكثر أماناً في إمارة دبي.