«تدوير» تسجل 200 يوم عمل متواصل من دون إصابات مُهدِرة للوقت

حققت مجموعة «تدوير» إنجازاً في مسيرتها نحو بيئة عمل آمنة، إذ تجاوزت 200 يوم متواصل من دون تسجيل أي إصابة مهدرة للوقت، وذلك عبر جميع عملياتها الممتدة في أبوظبي والظفرة والعين.

ويستند هذا الإنجاز إلى برنامج TadweerSafe 3.0، البرنامج الاستراتيجي لمجموعة تدوير في مجال الصحة والسلامة والبيئة، الذي رفع مستوى الكشف عن المخاطر، والإبلاغ الفوري عن الحوادث في جميع المواقع من خلال الأتمتة الرقمية، ما يدعم الاستجابة الفورية والمنظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تدوير» للخدمات والحلول البيئية والمدير التنفيذي لإدارة الأزمات في مجموعة «تدوير»، حسين الحمادي، إن الأنظمة والأدوات والمعايير التي وضعناها تمثل الركيزة الأساسية لهذا النجاح الذي أسهم في ترسيخ السلامة أسلوب عمل يومياً.