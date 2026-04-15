شرطة دبي تحتفي بعلم الإمارات مع أفراد المجتمع في الأحياء السكنية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق حملة "فخورين بالإمارات"، وزعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، علم الدولة على أفراد المجتمع في الأحياء السكنية بإمارة دبي، بهدف تعزيز مظاهر الاعتزاز بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء.

واحتفت شرطة دبي مع أفراد المجتمع برفع علم الدولة، بمشاركة الدوريات الفارهة، وخيالة شرطة دبي، ودمية الشرطي "منصور"، ودمية الشرطية "أمنة"، وموظفي شرطة دبي.

وساهم متطوعو مبادرة "الشرطي جارك"، التي تُعد إحدى مبادرات قسم الشرطة المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في توزيع العلم، مُجسدين روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، ومؤكدين أهمية العمل التطوعي في دعم المبادرات الوطنية.

وتعكس هذه المبادرة الوطنية حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة.