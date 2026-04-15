وزارة الخارجية تفتح باب التقديم لبرنامجها للبعثات الدراسية

أعلنت وزارة الخارجية فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من برنامجها للبعثات الدراسية، اعتبارًا من 1 إلى 30 مايو 2026.

يوفّر البرنامج فرصًا تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين المتفوقين للدراسة في أكثر من 115 جامعة عالمية مرموقة، مصنّفة ضمن أفضل المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، وذلك ضمن 9 تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والقانون الدولي، بالإضافة إلى التجارة الدولية، والاقتصاد، الأمن السيبراني، والدراسات الأمنية.

وتم اختيار هذه المسارات التعليمية بعناية لتلبية المتطلبات المتسارعة للدبلوماسية الإماراتية، ورفد السلك الدبلوماسي بجيل مؤهل قادر على صناعة المستقبل ومواكبة المتغيرات الدولية.

ويقوم البرنامج في جوهره على إعداد قيادات دبلوماسية قادرة على التأثير والابتكار، عبر مسار متكامل يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني، يبدأ بدراسة البكالوريوس في إحدى الجامعات العالمية المرموقة، ثم الانتقال إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للحصول على دبلوم الدراسات العليا المتخصص، ويُستكمل بالانخراط في العمل بوزارة الخارجية والتعيين ضمن السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المسار إلى تمكين المبتعثين من الإسهام بفاعلية في تطوير السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وتعزيز حضورها وتأثيرها الجيوسياسي على الساحة الدولية، بما يُرسّخ مكانتها ويُعزز دورها في القضايا الإقليمية والدولية.

تتضمن شروط القبول والالتحاق ببرنامج وزارة الخارجية للبعثات الدراسية، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة ويتراوح عمره بين 17 و22 عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، ويجب أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80%، وشهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو ما يعادلها من «التوفل»، بالإضافة إلى الحصول على قبول أكاديمي للدراسة من الجامعة حسب قائمة الجامعات والتخصصات المعتمدة لدى وزارة الخارجية، مع الالتزام بالعمل في وزارة الخارجية بالسلك الدبلوماسي لفترة تُعادل سنوات الدراسة، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الخدمة الوطنية للطلبة الذكور والنجاح في الاختبارات والمقابلات المقررة.

ويتطلب التقديم إرفاق مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل نسخة سارية من جواز السفر، وخلاصة القيد، وبطاقة الهوية، وشهادة الميلاد، وصورة شخصية، إلى جانب كشوف الدرجات للصفوف (10 و11 و12)، وخطاب القبول الجامعي، بالإضافة إلى شهادة الفحص الطبي، وشهادة حسن السيرة والسلوك، والسيرة الذاتية، وموافقة ولي الأمر لمن هم دون 22 عامًا، وشهادة إنهاء أو إعفاء دائم من الخدمة الوطنية للذكور.