الطرق والمواصلات: وصلات ربط في 18 منطقة في دبي تقلل زمن الرحلة 40%

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع أعمال وصلات ربط الطرق في 18 منطقة سكنية بإمارة دبي، وبإجمالي طول 13 كم، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية وتوفير مواقف جانبية وأرصفة وأعمدة إنارة في تلك المناطق.

وقال مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات حمد الشحي: "تساهم الوصلات الجديدة في ربط الطرق وتسهيل حركة دخول وخروج المركبات إلى المناطق السكنية، من خلال رصف الطرق غير المعّبدة، وبالتالي تحقيق الانسيابية وتقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 40% في تلك المواقع، وتقديم تجربة قيادة سلسة وآمنة لمرتادي الطريق، وبالتالي تجسيد رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقّل السهل والمستدام".

وأضاف الشحي: "وضعت الهيئة المشروع خطة زمنية لتنفيذ وصلات الربط وفق مراحل مدروسة لتغطية المناطق السكنية الـ 18، وهي: منطقة الخوانيج 1، والبرشاء جنوب 1، وند شما، وجميرا 1، وزعبيل 1، والراشدية، والمحيصنة 1، والبرشاء 1، والحضيبة، والقوز 1، والقوز 3، والسطوة، والطوار 1، ومردف، وأم رمول، وأم سقيم 1، والمزهر 1، والمزهر 2".

وتواصل الهيئة جهودها في استمرارية العمل وتعزيز انسيابية الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تطبيق الحلول والتحسينات المرورية السريعة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المركبات، وتحقيق الانسيابية المرورية في شبكة الطرق بإمارة دبي.