"المعاشات" تطلق "خدمة الاستشارات التقاعدية" لدعم التخطيط الفعَّال للتقاعد

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إطلاق "خدمة الاستشارات التقاعدية"، الهادفة إلى توفير إرشادات قانونية وفنية دقيقة حول قانون المعاشات، بما يمكن المواطنين من فهم الإجراءات المتبعة ويعزز وعي المتعاملين بحقوقهم وواجباتهم، ويساعدهم في التخطيط للتقاعد واتخاذ القرارات السليمة في ضوء معلومات أكثر وضوحاً وشفافية.

وتتوفّر الخدمة الجديدة عبر منصة "معاشي" الرقمية، وتقدم استشارات متخصصة للمستفيدين حول الضوابط وقوانين التقاعد التي تطبقها الهيئة، واستكشاف الفرص التأمينية الأفضل لمستقبلهم التقاعدي، والتعرف على الخدمات التي من شأنها أن تساهم في تحسين خططهم التقاعدية.

وتتيح الخدمة للمواطنين المستفيدين إمكانية طرح الأسئلة والاستفسارات ذات الصلة بالموقف التأميني لصاحب الاستشارة، ومعرفة القيمة الحالية أو المستقبلية للمستحقات التأمينية التي سيحصل عليها عند نهاية الخدمة، سواء عن مدة واقعية أو افتراضية، بجانب الاستفسار عن أي خدمات يرغب في الاستفادة منها بما يساعده في التخطيط للتقاعد بطريقة مثالية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة، هند السويدي، إن الهيئة تلتزم بدعم متعامليها من خلال تقديم معلومات موثوقة وإرشادات دقيقة حول قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، موضحة أن مهمة الهيئة تتمثل في تزويد المستفيدين بفهم واضح لوضعهم التقاعدي والخيارات المتاحة لهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة لضمان تقاعد آمن ومستقر.

وأضافت ان الهيئة تضمن دقة المعلومات المقدمة، بينما تقع مسؤولية اتخاذ القرارات النهائية على عاتق المستفيد.

ويتاح الوصول إلى هذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمتعامل على المنصة الرقمية "معاشي"، واختيار "خدمة الاستشارات التقاعدية" من قائمة الخدمات المتاحة، وحجز الموعد بعد تحديد التاريخ والوقت المناسبين للمتعامل، بعدها يستلم المتعامل تلقائياً رابطاً للانضمام إلى جلسة الاستشارة عبر برنامج "مايكروسوفت تيمز" على عنوان البريد الإلكتروني المسجل .

وأوصت الهيئة بأن يقوم المتعاملون بمراجعة ملفاتهم الشخصية على المنصة بشكل مسبق، وتجهيز الأسئلة أو النقاط التي يرغبون في مناقشتها وذلك للاستفادة من الوقت المخصص للجلسة التي يقدمها فريق متخصص من الهيئة، يتمتعون بالمهارات والخبرات الكافية لتعزيز وعي المؤمن عليه وتمكينه من فهم وضعه التأميني والمسارات التي يمكنه اتباعها من أجل الوصول لتقاعد آمن ومريح، والتمتع بأفضل الامتيازات التأمينية.

ويتماشى إطلاق الخدمة الجديدة مع التزام الهيئة بتقديم خدمات رقمية استباقية تعزز تجربة المستخدم وترتقي بكفاءة الأداء الحكومي على مستوى إدارة وتطوير الخدمات.

كما يندرج إطلاق خدمة الاستشارات الجديدة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في الهيئة والتي ترتكز على إعادة تصور الخدمة الحكومية بصيغة مبتكرة تناسب مختلف احتياجات المواطنين، دعماً لاستقرارهم المالي وتخطيطهم للتقاعد.