هل يحق لأزواج المواطنات ومطلقات المواطنين الحصول على دعم «نافس»؟

أوضح، برنامج نافس الاتحادي لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية وزيادة معدلات توظيفهم ومساهماتهم في القطاع الخاص، أن مطلقة المواطن أو أرملته من غير المواطنات لن تستفيد من برامج الجديدة لدعم العاملين في القطاع الخاص، حيث ترتبط البرامج الجديدة الموجهة لزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص بشرط قيام رابطة زوجية واستمرارها، وانطباق الشروط المنظِّمة ومنها حد الراتب والمؤهل العلمي، وسنوات الزواج، لضمان استهداف من يستحق الدعم فعلاً، وعليه فإن المطلقات والأرامل من غير المواطنات لا يندرجن ضمن هذه الفئة في المرحلة الحالية، ومع ذلك، يظل تطوير نطاق الاستفادة خاضعاً للتقييم المستمر، بما يضمن مواءمة السياسات مع الأولويات الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية.

وبرر "نافس" في رده على أبرز الأسئلة الشائعة، عدم شمول الدعم حالياً زوج المواطنة العامل في القطاع الخاص، ضمن الفئات المستفيدة، بأن "نافس" يعمل وفق سياسات ومعايير معتمدة تستهدف تحقيق أفضل أثر ممكن في دعم التوطين والاستقرار الأسري والفئات المشمولة في التحديثات الأخيرة تم تحديدها بناءً على دراسة الأولويات الحالية وأهداف المرحلة، مشيراً إلى أن منظومة البرنامج تخضع للمراجعة المستمرة والتطوير بما يتناسب مع التوجهات الوطنية واحتياجات المرحلة المقبلة.