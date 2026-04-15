«نافس» يوضح مبررات شمول أبناء المواطنات وزوجات المواطنين بدعم الرواتب في القطاع الخاص

أرجع برنامج نافس الاتحادي لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية وزيادة معدلات توظيفهم ومساهماتهم في القطاع الخاص، توسعه ليشمل غير المواطنين كزوجات المواطنين وأبناء المواطنات، رغم أنه أُسِّس لدعم المواطنين، إلى أن هذه الفئات ليست بعيدة عن المنظومة الوطنية، بل هي جزء لا يتجزأ منها، مشدداً على أن أبناء المواطنات هم أبناءنا، وزوجات المواطنين يُسهمن في استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها. شمولهم يأتي متسقاً مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026 والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، إضافة إلى أن الشروط المنظِّمة لهذه الفئات محددة من حد الراتب إلى المؤهل العلمي إلى سنوات الزواج، لضمان استهداف من يستحق الدعم فعلاً، مؤكداً على أن امتداد البرنامج لا يُضعف الهدف الأساسي من تأسيسه.

وأكد "نافس" في رده على أبرز الأسئلة الشائعة، أن شمول فئتي أبناء المواطنات وزوجات المواطنين ضمن التحديثات الجديدة يأتي انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على ترسيخ نهج شامل في تمكين الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لافتاً إلى أن في الوقت الذي تحظي فيه هذه الفئات بالدعم في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فإن توسيع مظلة دعم "نافس" ليشملها يُعد امتداداً طبيعياً لهذا النهج الوطني.

وبين أن تحديد قيمة دعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين عند 3 آلاف درهم، تم بناءً على دراسات شاملة، راعت طبيعة الفئات المستهدفة ومستويات الرواتب في القطاع الخاص، ما يتماشى مع أهداف البرنامج في تقديم دعم فعّال يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ويرسخ جاذبية القطاع الخاص.