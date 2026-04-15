«سالك» تحذر من رسائل احتيالية تدّعي وجود رسوم مستحقة وتدعو للسداد

حذّرت شركة «سالك» من انتشار رسائل احتيالية تستهدف المتعاملين عبر ادعاءات بوجود رسوم مستحقة تدعوا للسداد عبر روابط مزيفة، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على أي روابط.

وأكدت أن بعض الجهات المجهولة تقوم بإرسال رسائل نصية أو إلكترونية تتضمن روابط مزيفة، تدّعي أنها تابعة لجهات رسمية، وتهدف إلى استدراج المستخدمين لإدخال بياناتهم الشخصية أو البنكية وسداد مبالغ غير حقيقية.

وشددت «سالك» عبر منصاتها الرقمية على ضرورة تجاهل هذه الرسائل بشكل كامل، وعدم مشاركة أي معلومات حساسة عبر الروابط المرفقة، مشيرة إلى أن جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالرسوم أو الحسابات تتم حصرياً عبر الموقع الرسمي والقنوات المعتمدة.

ودعت المتعاملين إلى التحقق من أي إشعارات مالية أو مطالبات عبر الدخول المباشر إلى حساباتهم من خلال المنصات الرسمية، وعدم الاعتماد على الروابط الواردة في الرسائل غير الموثوقة، مهما بدت مقنعة أو تحمل طابعاً رسمياً.

وأكدت الشركة أهمية الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة للجهات المختصة، بما يسهم في الحد من هذه الممارسات وحماية المجتمع من مخاطر الاحتيال الرقمي.