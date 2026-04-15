"أبوظبي للتنقل": إغلاق موقف تبديل الحافلات في ربدان بشكل دائم اعتباراً من 15 أبريل 2026

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن تطويرات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة التنقّل وجعلها أكثر سهولة وانسيابية للمستخدمين.

وأوضح المركز أنه اعتباراً من 15 أبريل 2026، سيتم إغلاق موقف ربدان، مع توفير بدائل محدثة وأكثر كفاءة في كلٍ من القناة ومول المقطع، بما يضمن استمرار الخدمة بشكل مريح ومتكامل.

وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده المستمرة للارتقاء بمنظومة النقل في الإمارة، داعياً المستخدمين إلى الاستفادة من الخيارات البديلة والاستمتاع بتجربة تنقّل أكثر سلاسة وترابطاً في أبوظبي.