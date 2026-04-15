«تنمية المجتمع» في دبي تعزّز جودة حياة كبار المواطنين بفرع جديد لـ «ذُخر»

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تم افتتاح الفرع الجديد لنادي «ذُخر» في منطقة الخوانيج، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية في دعم مسيرة التنمية.

وتقود هيئة تنمية المجتمع جهود تطوير وتشغيل نادي «ذُخر»، الهادف إلى توفير بيئة متكاملة تعزز تفاعل كبار المواطنين مع المجتمع، وتتيح تبادل الخبرات والمعارف بين الأجيال، إلى جانب دعم رواد النادي، وتمكينهم من مواصلة عطائهم عبر برامج وخدمات مبتكرة تشمل الأنشطة الثقافية، والرياضية، والصحية، والاجتماعية.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن التوسّع في أفرع نادي «ذُخر» يُجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين كبار المواطنين، وتعزيز دورهم الحيوي كشركاء في مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية دبي الاستراتيجية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتؤكد مكانة كبار المواطنين كركيزة أساسية ومصدر إلهام في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وقالت: «يمثّل (ذُخر) منصة متكاملة تعزز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال خدمات مبتكرة تدعم اندماجهم الفاعل في المجتمع، وتتيح لهم نقل خبراتهم ومشاركة معارفهم، بما يرسّخ دورهم كشريك أساسي ومصدر قيمة مضافة في مسيرة البناء والتقدم».

وأضافت: «نؤكد أن الاستثمار في دعم كبار المواطنين وتهيئة أفضل الظروف لهم، له مردود إيجابي كبير على أكثر من صعيد؛ فهذا الاستثمار بكل ما يحمل من معانٍ سامية، يسهم في الاستفادة من تجاربهم الثرية لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم، ودعم التنمية المستدامة، بإثراء الحراك الاجتماعي، وتعزيز التواصل والتكامل بين الأجيال».

ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن المبادرات النوعية الداعمة لأهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، بهدف بناء مجتمع متماسك وأسر مستقرة، وإعداد أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها، قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

يُذكر أن نادي «ذُخر» مبادرة تابعة للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، ضمن منظومة حكومية متكاملة، تشرف عليها الهيئة لتطوير خدمات نوعية لهذه الفئة، وتعزيز حضورهم كشريك أساسي في المجتمع، ومصدر خبرة ومعرفة.

ويأتي إطلاق الفرع الجديد للنادي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم: شرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومجلس دبي الرياضي، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز جودة الحياة وتمكين التفاعل المجتمعي البنّاء.

ويضم الفرع الجديد مرافق متكاملة، تشمل قاعات للأنشطة وورش العمل، ومساحات مخصصة للتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى برامج نوعية تستهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع التعلُّم المستمر، وفتح المجال أمام كبار المواطنين لمشاركة خبراتهم والإسهام في مختلف المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش لجميع فئات المجتمع.

وتُعدّ أسرة المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو من الداعمين البارزين لنادي «ذخر» في منطقة الخوانيج، حيث أسهمت بشكل ملموس في دعم وتطوير خدماته وأنشطته الموجهة لكبار المواطنين، ويأتي هذه الإسهام انطلاقاً من نهجٍ راسخ في العطاء المجتمعي، وحرصٍ على دعم المبادرات التي تعزز الترابط الاجتماعي، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، بما يجسد القيم الأصيلة للتكافل والتلاحم في المجتمع.

ويُعد افتتاح فرع نادي «ذخر» في منطقة الخوانيج خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها دبي إلى ترسيخ نموذج عالمي في رعاية وتمكين كبار المواطنين، مع إبراز دورهم كمساهمين فاعلين في المجتمع، بما يعكس رؤيتها الطموحة لمجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

وقال رئيس أندية «ذخر»، حميد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن نادي ذخر الخوانيج يعد امتداداً لنجاح نادي ذخر الصفا، وهو النادي الثاني ضمن سلسلة أندية ذخر في دبي، بعد النجاح الذي حققه الفرع الأول، والنتائج التي انعكست إيجاباً على أعضاء النادي بشكل عام.

وأضاف أن هناك خطة توسعية لنشر سلسلة أندية ذخر في أنحاء إمارة دبي وفق الخطة المعتمدة، مشيراً إلى أن تجربة الأعضاء في النادي متكاملة، تجمع بين ممارسة الأنشطة الرياضية والتركيز على الجانب الصحي، إلى جانب العناية الجانب النفسي والاجتماعي والثقافي.

وأوضح أن النادي يقدم برنامجاً متكاملاً للأعضاء يتضمن فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة تنمي الجوانب الثقافية والاجتماعية والصحية والأمنية، إضافة إلى زيارات داخلية وخارجية على مدار العام، مشيراً إلى أن التسجيل في عضوية نادي ذخر متاح لكل مواطني إمارة دبي ممن تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، سواء كانوا متقاعدين أو مقبلين على التقاعد، ويتم عبر منصة «دبي الآن» باستخدام الهوية الرقمية، مع إجراء فحص طبي لتقييم الحالة الصحية للعضو.

وأكد حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات الأعضاء، حيث يمتلك العديد منهم خبرات عملية طويلة في القطاعين الحكومي المحلي والاتحادي، ويتم توظيف هذه الخبرات عبر برنامج متكامل يعود بالنفع على بقية الأعضاء.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي: «تُترجم الشراكة بين القطاعات من خلال دعم أسرة المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو لنادي ذُخر في فرعيه الأول والفرع الجديد في الخوانيج، حيث أكدت هذه المبادرة أهمية المشاركة المجتمعية»، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس ذلك أهمية وجود تكامل حقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة البناء على هذا التشارك الناجح في إطلاق مبادرات تخدم مجالات الخدمات الاجتماعية، وتعزز أثرها في المجتمع.

وأفاد أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع أندية ذخر، سعيد حارب، بأن نادي ذخر يُعد انعكاساً لتكاتف الجهات الحكومية التي أسهمت في تأسيسه، مشيراً إلى دور مجلس دبي الرياضي في تجهيز الصالات الرياضية، حيث تم توفير أجهزة رياضية حديثة ومتطورة في نادي ذخر الصفا والفرع الجديد في الخوانيج، وأوضح أن هذه الأجهزة تتيح برمجة الأحمال الرياضية بما يتناسب مع قدرات كل عضو، إذ يمكن تقنين الحِمل من خلال زيادة أو تقليل الأوزان، بما يتوافق مع نتائج الفحص وتخصيص التمارين المناسبة لكل منتسب.

وأشار إلى أن ذلك يعكس مستوى التكامل في أندية ذخر، من خلال المتابعة المستمرة للحالة الصحية والبدنية للأعضاء، ومراقبة التزامهم الأنظمة، مؤكداً أن النادي لا يقتصر على الخدمات الصحية فقط، بل يمثل أيضاً منصة للقاءات المجتمعية ضمن برنامج صحي متكامل.

• «المبادرة» تؤكد مكانة كبار المواطنين كركيزة أساسية ومصدر إلهام في بناء مجتمع متماسك ومستدام.