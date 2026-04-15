الرئيس الصيني وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سموه إلى الصين.

ورحّب الرئيس شي جين بينغ بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الصيني، وتمنياته للشعب الصيني الصديق مزيداً من التقدّم والازدهار، بينما حمّل الرئيس الصيني، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدّم والنماء والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والمبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة في وزارة الخارجية، لانا زكي نسيبة، ووزير دولة في وزارة الخارجية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، حسين إبراهيم الحمادي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، ونائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، خالد محمد جديد الشحي.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رؤساء مجالس إدارة كبريات الشركات الصينية في قطاعات الطاقة والصناعة البتروكيماوية والاستثمارات السيادية، والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وضمن هذه اللقاءات، اجتمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، داي هوليانغ، وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز سلاسل التوريد لدعم أمن الطاقة إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.

كما التقى سموه،رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا الصينية للصناعات البتروكيماوية، لياو زينغتاي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاع الصناعات التحويلية، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أهداف الاستدامة الصناعية.

وبحث سموه مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية، تشانغ تشينغسونغ، آفاق تطوير الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، والتعاون في استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية، ويُعزّز أهداف التنمية المستدامة.

واجتمع سمو ولي عهد أبوظبي مع المؤسِّس الرئيس التنفيذي لشركة أمبيركس للتكنولوجيا (كاتل)، الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البطاريات، روبن زينغ، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وتبادل المعارف والخبرات في صناعة بطاريات تخزين الطاقة، لدعم جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية لوسائل التنقل الذكي، ودور التقنيات المتطورة في دعم جهود وتوجهات الحياد المناخي.

كما التقى سموه مع رئيس مجلس إدارة شركة شاومي للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، لي جون، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والصناعات الإلكترونية المتقدمة، وسبل تعزيز الشراكة، بما يُسهم في دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التنمية الاقتصادية بين البلدين.

واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الصينية في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأعرب سموه، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموه للصين وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.