منصور بن زايد ونائب رئيس وزراء أوزبكستان يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، جمشيد خودجاييف والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي.