الإمارات والسنغال تعقدان اجتماعاً تحضيرياً لـ «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»

عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، بصفتهما الدولتين المستضيفتين المشتركتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين الممثلين للدول الـ12 التي تتولى رئاسة الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.

ويُعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه، عقب الاجتماع التحضيري رفيع المستوى الذي عُقد في داكار يومَي 26 و27 يناير الماضي، وأسهم الاجتماع في تعزيز التوافق السياسي رفيع المستوى، وترسيخ الاتساق بين الأولويات الرئيسة، كما أتاح فرصة لاستعراض التقدّم المحرز في التحضيرات لكل حوار تفاعلي، مع تحديد أوجه التكامل بين الحوارات الستة، كما تبادل الوزراء وكبار المسؤولين وجهات النظر حول سبل الارتقاء بقضية المياه على الأجندة العالمية، والحفاظ على الزخم السياسي، وحشد الموارد، ودفع العمل المنسق والمستدام على المدى الطويل.

وخلال الاجتماع، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، أنه على الرغم من الظروف الراهنة، تظل دولة الإمارات، وعلى أعلى المستويات السياسية، ثابتة في التزامها بعقد مؤتمر ناجح ومؤثر يُحقق أثراً ملموساً.

وأضاف: «ما نبنيه معاً غير مسبوق، التوقعات مرتفعة، وأنا على ثقة بأننا من خلال العمل المشترك سنتمكّن من تحقيق تحول حقيقي في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي».

من جانبه، أشار وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، الشيخ تيجاني ديي، إلى أنه في ظل التحديات المتزايدة، في عالم دائم التغير، يجب أن نجعل المياه محركاً رئيساً للسلام والتضامن والتنمية، وقال إن ضمان مستقبل هذا المورد الحيوي للإنسان وكوكب الأرض يتطلب تعاوناً فعالاً، واستثمارات مبتكرة وكافية، وقبل كل شيء تعددية أطراف مسؤولة وموجهة نحو العمل المشترك، بما يخدم الإنسان والتنوع البيولوجي والأجيال القادمة.