وزارة الدفاع: «تقييم الكفاءات القيادية» عن بُعد ابتداء من غد

قالت وزارة الدفاع إن «تقييم الكفاءات القيادية» سيتم تنفيذه عن بُعد، عبر الأجهزة الشخصية للطلبة ابتداء من غد لمدة أربعة أيام، حتى 19 أبريل الجاري، ويستهدف طلبة الثانوية العامة من المواطنين الذكور للعام الدراسي الجاري 2025-2026، في المدارس الحكومية والخاصة.

وأفادت الوزارة، على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، بأن التقييم هو عملية منهجية تهدف إلى قياس وتحليل القدرات القيادية للشباب الإماراتي، من خلال تقييم مهاراته وسلوكياته وأدائه في مواقف مختلفة، بما يُسهم في تحديد مستوى جاهزيته للأدوار القيادية.

وذكرت أن التقييم يُسهم في اكتشاف وتحليل قدرات الشباب الإماراتي، وصناعة قادة المستقبل، من خلال تأهيلهم وتطوير جاهزيتهم وفق أعلى المعايير لخدمة الوطن.

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية من وزارة الدفاع لكل طالب تتضمن كل تفاصيل المشاركة.