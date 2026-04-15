15 مليون شخص في 37 دولة استفادوا من «سُقيا الإمارات»

أكدت مؤسسة سقيا الإمارات أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسعى إلى توفير حلول للتحديات الناجمة عن شح المياه عالمياً ودعم المجتمعات الأقل تطوراً لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم للدورة الخامسة يستمر حتى 31 مايو المقبل.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، سعيد محمد الطاير، إن الجائزة التي تشرف عليها المؤسسة، تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسخير الابتكار والتكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وتعكس النهج الإماراتي في تطوير حلول فعالة لمواجهة أزمة المياه، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويقضي أكثر من 1000 طفل يومياً، دون سن الخامسة، جراء أمراض مرتبطة بنقص المياه والصرف الصحي، وأضاف أن «سقيا الإمارات» تلتزم بتعزيز مكانة الإمارات في العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريعها منذ 2015 نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار موزعة على أربع فئات هي المشاريع المبتكرة، وتشمل الفئات الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمبدعين، وتشترط المشاريع المبتكرة تشغيل المشروع ثلاثة أشهر على الأقل باستخدام الطاقة المتجددة فقط لإنتاج المياه الآمنة الصالحة للشرب، مع تقسيم المشاريع حسب حجم النفقات وعدد المستفيدين.

وشهدت الجائزة، حتى الآن، أربع دورات، وتم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة، وتجاوز عدد المستفيدين من المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة وحدها 14 مليون شخص.

وتركز الدورة الخامسة من الجائزة بشكل أكبر على التحول الرقمي، مع منح الأفضلية للمشاريع التي توظّف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي، بما يسهم في تعزيز المراقبة الاستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو توجه يؤكد دور الجائزة في مواكبة المتطلبات الإنسانية والتطورات التقنية.