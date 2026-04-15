نها الزعابي تنال جائزة «الصحة العالمية» لبحوث «متلازمة داون»

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فوز استشارية الأمراض الجينية والاستقلابية وأمراض الأطفال في مستشفى الفجيرة، الدكتورة نها الزعابي، بجائزة «البحوث في مجال متلازمة داون - جائزة دولة الكويت في إقليم شرق المتوسط»، التي تمنحها منظمة الصحة العالمية، تقديراً لإسهاماتها البارزة في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية المقدمة للأشخاص المصابين بـ«متلازمة داون» وأسرهم، ودورها في تعزيز منظومة الرعاية المتكاملة لهذه الفئة على مستوى المنطقة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن هذا التكريم الدولي يجسد المكانة العلمية الرفيعة للكفاءات الطبية العاملة في منشآت المؤسسة، ويعكس التزامها تعزيز البحث والابتكار في المجالات الصحية ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير نماذج رعاية متخصصة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «نولي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للرعاية الجينية، ودعم الجهود البحثية التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتميز في البحث الطبي والتخصصات الدقيقة».

من جانبها، أعربت الدكتورة نها الزعابي عن اعتزازها بالحصول على هذه الجائزة التي تمثل تقديراً دولياً للجهود البحثية والسريرية المبذولة في مجال «متلازمة داون»، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس العمل التكاملي بين الكوادر الطبية والشركاء المجتمعيين لدعم هذه الفئة، مضيفة: «نحرص على تطوير خدمات متخصصة تلبي الاحتياجات الصحية والاجتماعية للأشخاص المصابين بـ(متلازمة داون) وأسرهم، من خلال تبني برامج تشخيص وتدخل مبكر قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم».

وتتمتع الدكتورة نها الزعابي بخبرة واسعة في مجال الأمراض الجينية والاستقلابية لدى الأطفال، حيث أسهمت في تطوير خدمات متخصصة لرعاية الأشخاص المصابين بـ«متلازمة داون»، وإطلاق مبادرات لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم إنشاء منظمات مجتمع مدني وجمعيات معنية بالأسر والأشخاص المصابين بأمراض جينية نادرة بما فيها «متلازمة داون»، بما يعزز منظومة الدعم المجتمعي لهذه الفئة.

كما شاركت في تنفيذ عدد من المبادرات البحثية والعلمية الهادفة إلى تطوير تدخلات موحدة للتحري عن بـ«متلازمة داون» وتشخيصها وإدارتها علاجياً وفق أحدث الممارسات الطبية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في توفير خدمات صحية واجتماعية متكاملة تدعم المرضى وأسرهم والمجتمع بشكل عام. ويعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية دعم البحث العلمي والابتكار الطبي، وتطوير خدمات تخصصية متقدمة، تسهم في تحسين المؤشرات الصحية وجودة الحياة، وتعزز من مكانة الدولة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

