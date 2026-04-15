خطة مرورية لتحسين تدفق الشاحنات على طريق الفجيرة - خورفكان

عززت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بمركز خدمات المرور والترخيص، انسيابية حركة الشاحنات على طريق الفجيرة - خورفكان بالاتجاهين، عبر تنفيذ خطة مرورية محكمة وواسعة النطاق، أسهمت في تحسين تدفق الحركة المرورية وتقليص زمن وصول السائقين إلى وجهاتهم، خصوصاً على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مستمرة في حركة النقل الثقيل.

وجاءت هذه الجهود ضمن منهجية عمل ميدانية تعتمد على التكثيف المدروس للوجود الشرطي، حيث انتشرت الدوريات على الطريق لمراقبة الحركة بشكل مباشر، وتمكينها من التدخل السريع عند ظهور أي اختناقات أو تباطؤ مفاجئ، بما يضمن إعادة توزيع الحركة بكفاءة ويمنع تشكل نقاط ازدحام قد تؤثر في انسيابية الطريق، واعتمدت الخطة على تنظيم حركة الشاحنات وفق مسارات محددة وأوقات سير مدروسة تتناسب مع حجم الحركة وفترات الذروة، ما قلل من تداخل الشاحنات مع المركبات الخفيفة، كما أسهم هذا التنظيم في الحد من التباطؤ الناتج عن اختلاف سرعات المركبات، وتحسين الانسيابية العامة للطريق.

وفي الجانب التوعوي، كثفت الفرق المختصة جهودها في توجيه السائقين ميدانياً للالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، وتفادي التجاوزات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة على الطرق، في إطار نهج يوازن بين الردع والتوعية، ويعزز ثقافة القيادة الآمنة.

وفي بُعد إنساني يعكس التزام شرطة الفجيرة بالمسؤولية المجتمعية، بادر مركز خدمات المرور والترخيص إلى توزيع وجبات غذائية على سائقي الشاحنات خلال فترات الازدحام والرحلات الطويلة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من التحديات التي يواجهونها، ودعمهم نفسياً ومعنوياً، وإدخال السعادة في نفوسهم.