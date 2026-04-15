980 مشاركاً في فعالية «الروح الإيجابية» لشرطة دبي في حديقة «وصل غيت»

نظّم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، فعالية مجتمعية في حديقة وصل غيت Wasl Gate Park، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم السعادة والإيجابية، وتقوية أواصر التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً بلغ 980 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية، حيث توافدت العائلات والأطفال للاستمتاع بأجواء مملوءة بالمرح والتفاعل، في بيئة آمنة ومشجعة على المشاركة المجتمعية.

وتضمّن الحدث باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتوعوية، التي صُممت لتناسب جميع أفراد المجتمع، وتسهم في نشر الثقافة الأمنية بأسلوب مبتكر وجاذب، كما تضمّن الحدث عدداً من الفقرات المميزة، حيث أتيح للجمهور فرصة التعرف إلى أحدث دوريات شرطة دبي الفارهة والتقاط الصور التذكارية إلى جانبها.

كما شهدت الفعالية مشاركة دمية الشرطي «منصور» و«آمنة»، إلى جانب توزيع مجلة «خالد» بهدف تعزيز الوعي الأمني.