حمدان بن محمد ينشر قصيدة لرئيس الدولة ومحمد بن راشد

نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قصيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

وقال سموه في القصيدة:

ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينـام

رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخـزم

ـ ـ

ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصــام

إلى نـوى صـرحٍ مـن الباطــل يـــردّه منهـدم

ـ ـ

ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجـل الهمـام

استـاذي اللي يصنـع الانجـاز نفسـه مـن عـدَم

ـ ـ

ويقول أبو راشــد لأبو خالــد أنا والعلم عـام

تلميذ زايد منهجــي منهجــه وبنفـس الرتـم

ـ ـ

ويقـول أبو خالـد هذا محمـد عـدوّ الإنهــزام

مكـسّــر الأرقــام مـا خلاّ حـفـظـه الله رقــم

ـ ـ

ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّـاص العظـام

بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسـم

ـ ـ

ويقول ابو خالد هذا محمد مجدّد الاهتمــام

بْهيـبـة الدولـــة وراســم نهضـة بـلاده رسـم

ـ ـ

ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّـام النظــام

هَـــرَم عروبتنـــا وحنـا ما نفـرّط فــي الهَــرَم

ـ ـ

محمّـدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام

عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظـم

ـ ـ

من بينهم حشمـه وهذي عادة الناس الحشام

ومن حشمة الاثنين شعب الشيخ زايد ينحشم

ـ ـ

ياليت للتاريخ بشـتٍ مـن فخــر والاّ وسـام

من المعزّه كان واللي أقسم بنجمـه قَـسـم

ـ ـ

إنّي لسلّمها لهم وأقـول وبكـل احتــرام

تفـاخـري يا دارنا فيهم على كـل الأمــم