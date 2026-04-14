6.6 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال الربع الأول من 2026

سجّلت هيئة النقل في عجمان ارتفاعاً في عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد الركاب 6,644,536 مستخدماً، مقارنةً بـ 6,293,538 مستخدماً خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 350,998 مستخدماً، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.6%.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص المهندس سامي علي الجلاف، أن هذا النمو يعكس مستوى الإقبال المتزايد على خدمات مركبات الأجرة في الإمارة، ويؤكد كفاءة الجاهزية التشغيلية التي تحرص الهيئة على تعزيزها، بما يواكب احتياجات المتعاملين ويسهم في تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير منظومة النقل وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع نطاق الحلول الذكية، بما يدعم انسيابية التنقل ويعزز جودة الحياة في إمارة عجمان.