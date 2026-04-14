حدث قد لا يتكرر إلا بعد آلاف السنين.. مذنب C/2025 R3 يزين سماء الإمارات نهاية أبريل الجاري

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن سماء دولة الإمارات ستشهد خلال الأيام المقبلة حدثاً فلكياً استثنائياً، حيث يطل المذنب C/2025 R3 (PanSTARRS) في رحلة نادرة قد لا تتكرر إلا بعد آلاف أو ملايين السنين، وفقاً للتقديرات الفلكية.

وذكر الجروان، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس في أواخر أبريل 2026، حيث قد يزداد سطوعه بشكل ملحوظ نتيجة تبخر الجليد والغازات من سطحه وتكوّن ذيل مضيء.

وأوضح أن المذنب سيبلغ ذروة لمعانه خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل الجاري، ويمكن رصده في سماء الإمارات، ومن المحتمل أن يُرى بالعين المجردة في الأماكن المظلمة البعيدة عن الإضاءة، حيث يظهر منخفضاً جداً فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بنحو ساعة.

وأضاف أن هذا المذنب يُصنَّف ضمن المذنبات طويلة الدورة، إذ تشير التقديرات الفلكية إلى أن دورته تستغرق عشرات آلاف إلى ملايين السنين، وقد تم اكتشافه بواسطة نظام الرصد الفلكي (Pan-STARRS)، وهو مشروع يهدف إلى تصوير السماء بشكل متكرر لاكتشاف الأجسام المتحركة مثل المذنبات والكويكبات.

وأشار إلى أن هذا المذنب قادم من المناطق البعيدة في النظام الشمسي مثل سحابة أورت، ويمتاز هذا النوع من المذنبات بمدارات طويلة جداً تمتد لآلاف أو ملايين السنين، ولا يظهر إلا لفترة قصيرة عند اقترابه من الشمس.

وتشير التقديرات الحالية إلى أنه في ذروة لمعانه قد يصل إلى قدر 3 تقريباً ضمن نطاق الرصد البصري، مع احتمال أن يصبح أكثر سطوعاً في أفضل الظروف، إلا أن سلوك المذنبات غير ثابت، وقد يتغير سطوعه بشكل مفاجئ، ما يجعل متابعته مثيرة للاهتمام للعلماء والهواة على حد سواء.