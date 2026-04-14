عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء الخارجية المستجدات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، المستجدات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول في المنطقة.

وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت وتوم بيريندسن، وزير الخارجية في مملكة هولندا، والدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وناقش سموه مع الوزراء التطورات الراهنة المتصلة بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وتناولت الاتصالات الهاتفية ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل ترسيخ السلام المستدام في المنطقة، ودعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.