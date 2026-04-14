منصور بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سفر الهاجري ونشبة سالم العامري

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، العزاء في وفاة المغفور له محمد سفر بن سليم الهاجري، وذلك خلال حضور سموه العزاء بمجلس المرخانية في منطقة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، سيف وحمود وزايد وعبدالله وسعيد.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، العزاء في وفاة المغفور لها نشبة سالم بن طاسة العامري، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس الخبيصي في منطقة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى ابنَي الفقيدة، أحمد محمد سالمين الخييلي، ومبارك هضبان العامري وإخوانهما.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.