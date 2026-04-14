الإمارات تشارك في النسخة الـ 19 من «معرض خدمات الدفاع آسيا» في ماليزيا

تشارك كبرى شركات الدفاع والأمن الإماراتية في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026»، تحت مظلة الجناح الإماراتي، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، بمركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيستقطب الجناح الإماراتي، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي على مدار أربعة أيام، وفوداً رفيعة المستوى وصانعي القرار في القطاع الصناعي لخدمات الدفاع، فضلاً عن اجتماعات تهدف إلى بناء شراكات جديدة بين الجهات الإماراتية ونظيراتها الدولية الأخرى في قطاع الدفاع، ما يعزز الدور المحوري الذي يؤديه معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا في توطيد أواصر التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والأمن.

ويضم الجناح الإماراتي كبرى الشركات الوطنية وعلى رأسها «إيدج»، و«كالدس»، وريسورس أندستريز، و«أسيس للقوارب» التي تستعرض مجموعة كبيرة من منتجات وخدمات الدفاع المتطورة والتي تشمل: منظومات الأسلحة الإلكترونية، والمركبات المدرعة، والطائرات المسيرة، ومنظومات الدفاع الجوي، وتقنيات الاتصالات وزوارق مطاطية، إضافة إلى تقنيات التدريب والمحاكاة.

وتشارك «كابيتال للفعاليات»، الذراع التنظيمية لمجموعة «أدنيك»، ومجلة «الجندي» ومجلة «درع الوطن» الرسميتان لوزارة الدفاع، والشريك الإعلامي في جناح دولة الإمارات، إلى جانب كبرى الشركات التي تعمل في مجالات الدفاع والأمن.

ويتيح الجناح الإماراتي فرصة التواصل وبناء الشراكات مع قادة الصناعة، والاطلاع على أحدث التقنيات الدفاعية، وبحث آفاق التعاون المشترك مع رؤساء الوفود المشاركة في المعرض والفعاليات المصاحبة له.

كما تعد المشاركة في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع بآسيا فرصة لممثلي شركات الدفاعات الإماراتية الوطنية لعرض أحدث ابتكاراتها أمام السوق الآسيوية الدفاعية التي تشهد تطوراً ونمواً كبيراً، والعمل على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز حضورها العالمي.