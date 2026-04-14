رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان في المنامة العدوان الإيراني الإرهابي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسُبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى، في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى مملكة البحرين.

ورحب جلالته بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبّر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما، مؤكدَين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك، خصوصاً في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة.

كما بحث الجانبان المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراتها في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية، ويشكل تقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي ضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين في الدولة.

كما حضره من الجانب البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المسؤولين.

