«الإمارات للتنمية» يضخ 20 مليون درهم يومياً لضمان استمرارية عمل الشركات واستقرار السوق

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن ضخ تمويل فعال، يقدر بنحو 20 مليون درهم يومياً، بهدف ضمان استمرارية عمل الشركات في دولة الإمارات.

وفي ظل البيئة العالمية الحالية سريعة التغير، تتأخر سلاسل التوريد وتشهد الأسواق تحولات مفاجئة، الأمر الذي من شأنه التأثير مباشرةً في عمليات الشركات.

وهنا يبرز دور مصرف الإمارات للتنمية، بصفته إحدى الأدوات التي توظفها دولة الإمارات لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات السوق الحالية.

ويهدف ضخ الدعم المالي اليومي بشكلٍ محدد إلى معالجة متطلبات السيولة العاجلة على أرض الواقع، فمن خلال توفير التمويل السريع للمصنعين وشركات التكنولوجيا ومنتجي الأغذية، يضمن المصرف استمرارية عمل المصانع، وشراء المواد الخام في مواعيدها، والحفاظ على شبكات التوريد المحلية في الدولة بمعزل تام عن تقلبات السوق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «عند تزايد وتيرة الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، تصبح السرعة هي العامل الحاسم، وندأب على ضخ 20 مليون درهم يومياً في إطار استجابتنا المباشرة لحاجة السوق للمرونة والموثوقية، ونسعى إلى توفير رأس المال العامل الأساسي في حسابات الشركات التي هي في أمسّ الحاجة إليه».

وبهدف الحفاظ على وتيرة متسارعة في تقديم التمويل، أجرى مصرف الإمارات للتنمية تحديثاً شاملاً لمسارات الوصول إلى خدماته المخصصة للشركات.

وترمي هذه الإجراءات إلى ضمان قدرة المصرف على الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تعزيز دوره بوصفه محركاً للنمو الصناعي ومرونة سلاسل التوريد.

ومع استمراره في ضخ 20 مليون درهم يومياً في الاقتصاد - ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية هي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي - يؤكد مصرف الإمارات للتنمية أهمية دور دولة الإمارات بوصفها ملاذاً آمناً للأعمال، بالإضافة إلى أهميتها كسوق تعمل بفاعلية على حماية القطاع الخاص وتسريع نموه بصورة يومية.