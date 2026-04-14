فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية (من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والجزر الأول عند الساعة 17:20، ويكون الموج في بحر عمان متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:50، والمد الثاني عند الساعة 08:18، والجزر الأول عند الساعة 13:24، والجزر الثاني عند الساعة 02:19.