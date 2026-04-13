منصور بن زايد يعزي في وفاة نشبة سالم العامري

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، العزاء في وفاة المغفور لها نشبة سالم بن طاسه العامري، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس الخبيصي بمنطقة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى ابني الفقيدة، أحمد محمد سالمين الخييلي ومبارك هضبان العامري وإخوانهما.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.