منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد سفر الهاجري

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، العزاء في وفاة المغفور له محمد سفر بن سليم الهاجري، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس المرخانية في منطقة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، سيف وحمود وزايد وعبدالله وسعيد.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.