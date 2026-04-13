"الوطني للأرصاد": غداً .. فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والجزرالأول عند الساعة 17:20.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 19:50 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 13:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 21 80 35

دبي 26 19 80 35

الشارقة 27 19 75 40

عجمان 28 19 80 45

أم القيوين 28 19 85 35

رأس الخيمة 28 18 85 40

الفجيرة 34 22 60 20

العـين 30 22 80 20

ليوا 26 18 80 30

الرويس 27 17 80 25

السلع 28 18 80 30

دلـمـا 28 23 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 28 22 80 35

أبو موسى 27 23 75 30.